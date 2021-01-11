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Общество

Псковские теплосети завершили ликвидацию утечки на Стахановской улице

Сегодня Псковские теплосети обнаружили утечку на улице Стахановской. 

Из-за утечки в сетях у дома № 8 без отопления остались дома № 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16 на улице Стахановской и № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 на улице Я. Фабрициуса. Горячее водоснабжение отсутствует в домах № 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 89 (детский сад) на улице Стахановской, на ул. Металлистов, 30а, на ул. Советской, 104, на ул. Ротной, 37а (детский сад), 33, 31, 30а, на ул. 23 Июля, 11 (детский сад).

К настоящему моменту, как сообщили ПАИ  в Псковских теплосетях, прорыв воды полностью ликвидирован. Произведена замена труб. Налажена подача воды в жилые дома.

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