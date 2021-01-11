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Общество

Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы

Сел повторно пьяный за руль? Привлекут к уголовной ответственности. Фото ulpravda.ru

 

В городах и районах области за прошедшие праздничные дни дорожной полицией выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В областном центре на улице Н. Васильева ночью 9 января стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Фольксваген-Гольф». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый пскович, 1983 года рождения. Ночью 8 января в Пскове на Рижском проспекте на «Дэу-Нексии» ехал 20-летний житель Печорского района. Он тоже, как выяснилось, был «под градусом».  

А в Великих Луках 2, 3 и 9 января полицейскими были установлены трое граждан, которые в нетрезвом состоянии следовали по улицам города за рулём автомашин «Фольксваген», «УАЗ-Патриот» и «Шевроле».

В Новосокольническом районе 9 января около двух часов ночи был выявлен нетрезвый житель Великолукского района, 2001 года рождения, управлявший легковушкой ВАЗ. Находившихся в нетрезвом виде водителей дорожные полицейские задержали также в Невеле, Кунье и Псковском районе.

По всем этим фактам в настоящее время проводятся проверки. В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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