Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)

10:00, 12 января 2021, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов поздравил работников органов прокуратуры региона, ветеранов с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, он поблагодарил всех сотрудников прокуратуры региона за хорошую работу и пожелал им мира, добра, благополучия, оптимизма и здоровья. Особые слова благодарности прокурор Псковской области выразил ветеранам.

«Сегодня исполняется 299 лет Российской прокуратуре. На протяжении нескольких столетий прокуратура является надёжной опорой государства, важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы», - заметил прокурор.

Иван Грибов подчеркнул, что работников органов прокуратуры всегда отличает высочайший профессионализм, верность долгу, безупречные личные качества. «Сегодня хороший повод, чтобы сказать добрые слова в адрес людей, которые каждый день стоят на страже интересов человечества, общества и государства», - отметил он.

Прокурор региона заявил, что в 2020 году органы прокуратуры Псковской области в полной мере выполнили стоящие перед ними задачи. «В центре внимания находились наиболее острые вопросы соблюдения трудового, жилищного, бюджетного законодательства, восстановление нарушенных прав несовершеннолетних и других социально незащищённых категорий граждан, защита законных интересов субъектов предпринимательской деятельности», - рассказал он. Иван Грибов напомнил, что в 2020 году прокуроры региона выявили свыше 30 тысяч нарушений федерального законодательства.

«Очевидно, что позитивные результаты деятельности органов прокуратуры Псковской области достигнуты благодаря самоотверженному труду её сотрудников. Посвятив себя служению закону, они непримиримо борются с любыми его нарушениями, соблюдают объективность и справедливость при решении судеб людей, свято берегут и приумножают лучшие традиции прокуратуры», - добавил областной прокурор.

Отметим, Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года. Прокуратура Псковской области образована 6 сентября 1944 года. Ее первыми сотрудниками стали восемь прокуроров, откомандированных из прокуратур города Ленинграда и Ленинградской области, а руководителем — Борис Кузьмин, который возглавлял прокуратуру на протяжении более пяти лет до февраля 1950 года.

В разное время прокуратурой Псковской области руководили Борис Клименко, Степан Лебедюк, Виктор Гладышев, Георгий Бородин, Николай Кондратьев, Валентин Паничев, Валентин Комсюков, Николай Лепихин, Тимур Кебеков, Сергей Белов.

В настоящее время в органах прокуратуры Псковской области трудится более 300 работников, из них свыше 200 являются прокурорскими сотрудниками. 27 прокуроров возглавляют 23 прокуратуры городов и районов, 2 межрайонные прокуратуры (Невельскую и Островскую), Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.