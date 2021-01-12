Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником руководство, сотрудников и ветеранов прокуратуры в своем Instagram-аккаунте.
«В прокуратуре Псковской области многие поколения сохраняют верность долгу и принципам, исключительный профессионализм и доскональное знание закона», - отметил губернатор, добавив, что сотрудники ведомства стоят на страже законности, обеспечивают защиту прав и свобод граждан, являются гарантом правосудия.
Глава региона подчеркнул, что своей службой сотрудники прокуратуры вносят весомый вклад в развитие региона, что заслуживает искренней благодарности и уважения.
«Желаю всем сотрудникам и ветеранам ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного выполнения всех поставленных задач», - добавил Михаил Ведерников.