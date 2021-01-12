Из-за пандемии в Порхове отказались от оборудования купелей

11:15, 12 января 2021, ПАИ

В этом году в Порховском районе не будет организовано массовое купание людей в праздник Крещения Господня, который отмечается в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Порховский вестник».

Напомним, одной из главных традиций праздника является обряд погружения в прорубь (иордань). Однако в этом году священники не будут освящать воду на реке Шелонь в Порхове. В связи с этим купели для массового купания людей не будет.

Решение принято администрацией Порховского района с учётом тяжелой эпидемиологической обстановки в Псковской области.