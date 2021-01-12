Более 800 тысяч российских учителей получают надбавку за классное руководство
Доплаты за классное руководство получают более 800 тысяч учителей в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ» – ресурс Минпросвещения России.
По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, выплаты за классное руководство проходят без задержек. С 1 сентября 2020 года адресные доплаты получают 810 тысяч классных руководителей по всей стране.
«Выплаты за классное руководство находятся под нашим контролем совместно с Росказначейством и ФНС», - добавил Сергей Кравцов.
В Псковской области дополнительные выплаты были назначены для 3 469 классных руководителей.