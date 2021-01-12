Более 11 тонн груш уничтожили в Себеже

17:28, 12 января 2021, ПАИ

В Себеже механическим путем уничтожили 11,1 тонны свежих груш неизвестного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Фрукты были ввезены на территорию России незаконно. Ранее в Себежском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ был задержан автомобиль, который ввез продукцию без документов из Белоруссии. Транспортное средство было передано должностным лицам Управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

При осуществлении досмотра грузового отсека автомобиля государственными инспекторами была выявлена партия свежих груш без маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, отсутствовали.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.