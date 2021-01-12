Всемирная слава «собаки-Джоконды» из Пскова помогает поддерживать бездомных животных

20:22, 12 января 2021, ПАИ

Стафордширский терьер Ханна из Пскова стала мировой знаменитостью. Её фото печатают крупнейшие газеты планеты, её снимают федеральные телеканалы, хозяйку Елену Колачеву приглашают на британское телешоу. Фотографии её питомца в образах персонажей со всемирно известных полотен собирают тысячи комментариев и лайков в соцсетях.

Сувениры с изображением Ханны моментально раскупают фанаты из разных стран. Выручку от их продажи Елена Колачева направляет в собачьи приюты.