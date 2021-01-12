Лабрадор по кличке Шок нашёл марихуану в автомобиле на таможенном посту «Шумилкино»

22:36, 12 января 2021, ПАИ

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Наркотическое вещество в кабине легкового автомобиля на российско-эстонской границе обнаружил лабрадор по кличке Шок в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На таможенном посту МАПП «Шумилкино» при осмотре въезжающего в Российскую Федерацию транспортного средства служебная собака своим поведением обозначила наличие в автомобиле наркотического вещества.

При детальном осмотре сотрудники таможни под ковриком пассажирского сиденья обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что содержимое пакета – каннабис. Масса вещества в сухом виде составила 1,19 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. Ведутся следственные действия.

– Это не первая находка марихуаны двухлетним лабрадором. На его счету уже 7 граммов выявленных наркотических веществ. Своей успешной работой пёс подтверждает отличные природные и полученные при обучении навыки. Поиску наркотических средств лабрадор Шок обучался в Кинологическом центре ФТС России, – пояснил начальник кинологического отдела таможни Тимур Ханнанов.