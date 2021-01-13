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Общество

Оксана Федорова: «Земля новоржевская» освещала значимые события для жителей района

Главный редактор газеты «Земля новоржевская» в День российской печати рассказала, что редакция всегда старалась освещать все значимые для жителей района события и поднимать актуальные проблемы, писать о новоржевцах к профессиональным праздникам, к юбилейным датам.

По словам Оксаны Федоровой, большой отклик у читателей вызвала серия публикаций к 75-летию Победы «Учителя в солдатской шинели» о педагогах района, участвовавших в Великой Отечественной войне, и «Письма войны».

«Были звонки, письма и даже обращения из других регионов страны», - отметила редактор.

По словам Оксаны Федоровой, общественный резонанс имели материалы о проблемах, значимых как для жителей города и района в целом, так и более частного характера.

«В их числе публикации об обеспечении баллонным газом, необходимости ремонта городских улиц и площади у автовокзала в Новоржеве, ненадлежащем содержании муниципальных дорог в зимний период, отказе района от строительства многоквартирного дома для расселения из аварийного жилья, о проблемах с водоснабжением, с бродячими собаками, содержанием городской территории, некачественным ремонтом и на другие темы», - подчеркнула главный редактор газеты.

Оксана Федорова отметила, что частично проблемы были решены благодаря газете.

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