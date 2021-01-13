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Общество

Инга Степанова: В шесть раз увеличилось число подписчиков на газету «Струги»

Инга Степанова

Главный редактор газеты «Струги» Стругокрасненского района рассказала, что в шесть раз увеличилось число подписчиков на газету «Струги» в социальной сети «ВКонтакте». Такими данными редактор поделилась в День российской печати, подводя итоги прошлого года.

«Теперь их количество составляет почти 1900 человек вместо 300 на начало года», - рассказала Инга Степанова, добавив, что общее число подписчиков составляет более 2500 человек.

Главный редактор отметила, что газетой интересуются не только жители района, но и люди из разных уголков страны и даже за рубежом.

«Им интересно знать, что происходит в районе, а мы стараемся информировать вас обо всем, причем не только, что делается в районе, но и в области, и в стране в целом», - добавила Инга Степанова.

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