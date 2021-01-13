Хозяев для подкинутых к приюту щенков ищет псковский «Шанс»

14:08, 13 января 2021, ПАИ

Щенков из коробки пристраивает псковский пункт передержки бездомных животных «Шанс». Как сообщается на странице организации в Instagram, малыши подросли и очень ждут ответственных хозяев.

Коробку с десятью щенками подкинули под ворота «Шанса» в декабре. Щенки вырастут средними по размеру. Есть мальчики и девочки. Подойдут для содержания в квартире, в доме (не на цепь). Получили первую прививку. Чипированы, а по достижении возраста будут кастрированы. Отдаются по договору от АНЗО «Шанс». Телефоны для связи: 61-03-03; 8-921-211-03-03.

Напомним, проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» занял первое место в номинации «Инициатива» Первой общественной премии «Народное признание – 2020».

В декабре 2020 года приют для животных «Шанс» посетила актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Пересильд. Она пожертвовала организации 100 тысяч рублей.