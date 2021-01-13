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Общество

«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться

Вороны Тауэра. Фото CC BY-SA 2.0 / User:Colin / Jubilee and Munin, Ravens, Tower of London

 

Лондонская крепость Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти «королевы» тауэрских воронов Мерлины. Об этом написали РИА Новости.

«Наш очень любимый ворон по имени Мерлина не появлялся в Тауэре уже несколько недель, и продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело – летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана», - говорится в заявлении официального представителя крепости-музея.
«Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов. Ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра», - отметил он.

Согласно древней легенде, если воронов останется меньше шести, Тауэр, а вместе с ним и все королевство, падет.
После исчезновения Мерлины в крепости остались шесть птиц.  Древнее предсказание может сбыться, поскольку Королевство переживает сейчас самые трудные времена эпидемии.
 

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