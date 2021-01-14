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Общество

За праздничные дни из Пскова вывезли порядка 4 тысяч кубометров снега

Порядка 4 тыс. кубометров снега вывезли из Пскова в течение новогодних и рождественских праздничных дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работа осуществлялась в рамках исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Пскова. Снег направлялся на специализированный полигон.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова удовлетворительно оценили работу подрядчиков по вывозу снега. В УГХ отметили, что в этом году она осуществляется заметно лучше, чем в предыдущие. В частности, снег с городских мостов вывозится в тот же день, когда прошел снегопад, а иногда его вывоз начинается и во время осадков.

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