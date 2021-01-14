Одна иордань оборудована на Крещение в Опочецком районе

17:31, 14 января 2021, ПАИ

В Опочецком районе на Крещение Господне будет оборудована одна иордань, пишет районная газета «Красный маяк».

Традиционно местные жители окунались в крещенскую прорубь на озере Косорно, в товариществе «Родничок», иордань оборудовалась и на реке Великой вблизи здания районного Дома культуры.

В связи с пандемией COVID-19 в редакцию газеты поступали обращения от местных жителей с вопросом о месте проведения крещенских купаний.

Прорубь для купания будет только в товариществе «Родничок». Настоятели храмов Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы сообщили, что 18-19 января в церквях пройдут праздничные службы и состоится освящение воды, набрать которую сможет любой желающий.

Псковичи окунуться в купель на Крещение смогут у Мирожского монастыря.