Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса

13:03, 15 января 2021, ПАИ

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса, рассказала в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радиостанции «7 Небо» заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Она уточнила, что прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

При этом существует приоритетная категория граждан, которых привьют раньше остальных.

Во-первых, приоритетному вакцинированию подлежат граждане старше 55 лет, те, кто страдает хрочническими неинфекционными заболеваниями: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, избыточный вес. То есть те, для которых коронавирус может быть наиболее опасным.

Во-вторых, вакцину получат люди тех специальностей, которые чаще остальных находятся в контакте с потенциально больными. Речь о работниках медицинских организаций, сферы соцобслуживания, образования, общественного транспорта, военнослужащие, призывники, люди, постоянно проживающие организациях социального обслуживания.

«Перечень приоритетов достаточно прозрачен и очевиден, - уверена Надежда Рагозина. - Если гражданин не относится ни к одной из этих приоритетных групп, но желает привиться, он не получит отказа. Вакцинация сейчас доступна. Единственное что может произойти – одномоментное количество желающих может превысить количество доз вакцины, которыми сейчас располагают медорганизации».

По словам Надежды Рагозиной, число доз увеличивается ежедневно. «Если вакцины не хватит в какой-то конкретный день, пациент будет поставлен в лист ожидания и уведомлен о поступлении вакцины», - пояснила Рагозина.

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