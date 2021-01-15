0
13:03
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
12:59
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
12:43
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
12:39
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
12:33
Прививка от коронавируса в Псковской области - разъяснения специалиста
11:56
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
11:46
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Еще новости
Общество

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса, рассказала в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на  радиостанции «7 Небо» заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Она уточнила, что прививку может сделать каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

При этом существует приоритетная категория граждан, которых привьют раньше остальных.

Во-первых, приоритетному вакцинированию подлежат граждане старше 55 лет, те, кто страдает хрочническими неинфекционными заболеваниями: заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, избыточный вес. То есть те, для которых коронавирус может быть наиболее опасным.

Во-вторых, вакцину получат люди тех специальностей, которые чаще остальных находятся в контакте с потенциально больными. Речь о работниках медицинских организаций, сферы соцобслуживания, образования, общественного транспорта, военнослужащие, призывники, люди, постоянно проживающие организациях социального обслуживания.

«Перечень приоритетов достаточно прозрачен и очевиден, - уверена Надежда Рагозина. - Если гражданин не относится ни к одной из этих приоритетных групп, но желает привиться, он не получит отказа. Вакцинация сейчас доступна. Единственное что может произойти – одномоментное количество желающих может превысить количество доз вакцины, которыми сейчас располагают медорганизации».

По словам Надежды Рагозиной, число доз увеличивается ежедневно. «Если вакцины не хватит в какой-то конкретный день, пациент будет поставлен в лист ожидания и уведомлен о поступлении вакцины», - пояснила Рагозина.

Полностью интервью читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
15 января 2021
Кого в Псковской области в первую очередь привьют от коронавируса
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
15 января 2021
Когда делать прививку перенесшим ковид псковичам
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
15 января 2021
Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
15 января 2021
Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
15 января 2021
Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках намерены провести в июне
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
15 января 2021
Туризм в пандемию – ПАИ-live с Мариной Тимофеевой
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
15 января 2021
Прямую трансляцию заседания оперштаба проведет ПАИ 15 января
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году
15 января 2021
Более 50 млн рублей на освещение дорог Псковской области выделено в 2020 году

Идет загрузка...