Противопоказания при вакцинации от COVID-19 назвала Надежда Рагозина
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире вечернего шоу в 17.40 14 января на радиостанции «7 Небо» выделила главные противопоказания при вакцинации от коронавируса.
По ее словам, прививку не смогут получить граждане моложе 18 лет, поскольку в настоящее время не существует результатов исследований о безопасности вакцины для этой категории граждан.
Еще несколько противопоказаний, которые выделила Надежда Рагозина: свежеперенесенный ковид, активная фаза хронического заболевания, беременность, период грудного вскармливания, время меньше месяца после вакцинации от гриппа или пневмококковой инфекции и обострение хронического заболевания.
«Сначала дожидаемся ремиссии, потом уже прививаемся», - сказала Рагозина.
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