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Общество

Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса

Где в Псковской области можно сделать прививку от коронавируса, уточнила в эфире вечернего шоу в 17:40 14 января на радиостанции «7 Небо» заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

По её словам, со временем можно будет привиться в каждой из поликлиник Псковской области. «Сейчас пока, к сожалению, не в каждой.

По состоянию на сегодняшний день у нас восемь вакцинальных пунктов: поликлиника №3 на улице Индустриальной в Пскове; поликликника Псковской межрайонной больницы на улице Школьной; Великолукская межрайонная больница, поликлиника на улице Пионерской в Великих Луках; Бежаницкая межрайонная больница; Невельская, Островская, Порховская и Себежская межрайонные больницы.

Приказом комитета определена маршрутизация, куда пойдет на вакцинацию гражданин, проживающий в том районе, где пока нет вакцинального пункта. Например, гражданин живет в Гдове, значит, он поедет вакцинироваться в Псков, до той поры, пока в Гдовской поликлинике не развернут вакцинальный пункт», - пояснила Надежда Рагозина.

Сначала желающим привиться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где сотрудники расскажут о том, как поступить дальше. 

«Алгоритм такой: пациент является на вакцинацию, задает вопрос, где он будет вакцинироваться. Вопрос задает в своей территориальной поликлинкие, там проводят первичный скрининг и при наличии противопоказаний отказывают в прививке. Если человек готов к вакцинации, то он является в ту медицинскую организацию, где есть вакцинальный пункт, заполняет анкету и проходит еще один первичный осмотр. Если он здоров, если все в порядке, нет ограничений, ему немедленно выполняется вакцинация. В некоторых случаях у врача могут возникнуть подозрения, а не перенёс ли пациент коронавирус. Таким гражданам перед прививкой предстоит сдать ПЦР-тест на коронавирус, если результат будет отрицательный, они также отправляются на вакцинацию», - уточнила Надежда Рагозина.

Полностью интервью читайте здесь.

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