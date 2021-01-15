Более 611 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
611 417 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 95,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 530 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболел 3 520 531 человек, 2 909 680 пациентов выздоровело, 64 495 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 26 941 случай заражения коронавирусом, выздоровело 14 498 пациентов, умерло 110 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.