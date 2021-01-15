Московский врач — о причинах переезда и первостепенных задачах в великолукской больнице

14:53, 15 января 2021, ПАИ

Коллективу Великолукской межрайонной больницы представили нового заместителя главного врача по лечебной работе Вячеслава Чурсина. В интервью Псковскому агентству информации московский доктор рассказал, почему решил переехать в Псковскую область и какие задачи ставит перед собой и сотрудниками на ближайшее время.

– Вячеслав Алексеевич, на днях вы встречались с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Какие задачи он перед вами поставил?

– Были поставлены задачи, в первую очередь, познакомиться со структурой больницы и разобраться с маршрутизацией пациентов на разных этапах. Этим я и буду сейчас заниматься. Пока будем решать первоочередные задачи, а там будет видно.

– Почему вы приняли решение переехать в регион из Москвы?

– Эта работа очень интересная, и мне захотелось помочь региону справиться с трудностями, если таковые имеются. Здесь глубоко смотреть не нужно, только искренние побуждения.

– Если сравнивать больницы в Москве и Великих Луках, что можете сказать?

– На данный момент что-то конкретное я сказать не могу. Потому что структура больницы очень большая, и здесь нужно время, чтобы в ней разобраться. Поэтому какие-то выводы, даже предварительные, пока я сделать не могу.

– Есть понимание, в каком направлении двигаться?

– Да, у меня есть определённые намётки в голове, с них я и начну. Хочу посмотреть, как устроено приёмное отделение, маршрутизация пациентов на данном этапе, как работает операционный блок и какова маршрутизация пациентов в нём. Планирую познакомиться с каждым отделением в этой больнице. Но на это нужно время. От корпуса до корпуса ходить очень далеко, территория огромная. Я надеюсь, что в ближайшее время я посещу все отделения.

– Было бы неправильно не затронуть тему коронавируса. Ваше видение ситуации в стране, мире, регионе? Вроде бы всё улучшается, может, пора снимать все ограничения?

– Нет, конечно же. Пока пандемия существует и пока она не ликвидирована, никакие ограничения снимать нельзя. Что касается стабильной или нестабильной ситуации, в каждом регионе она своя. В Псковской области на данный момент она стабильная. А дальше будем смотреть. Я надеюсь, что с приходом массовой вакцинации вопрос будет решаться в нашу пользу — врачей, медработников и пациентов, которых, надеюсь, будет становиться гораздо меньше.

– Многие боятся делать прививки.

– Не знаю почему. Я думаю, информированность населения должна быть больше. На всех этапах нужно рассказывать пациентам, проводить работу в поликлиниках, чтобы люди знали, как эта вакцина делается, как она вводится, как она работает. Ведь самое страшное — это неизвестность. Некоторые люди, которые в этом не разбираются, боятся именно неизвестности. Я думаю, если информированность населения будет достаточной, то и прививок перестанут бояться.

– Когда вас сегодня представляли коллективу больницы, вы сказали, что в медицине с 16 лет. Как так получилось?

– В своё время я поступил в медицинское училище, и мне сразу же захотелось пощупать, что такое медицина, пойти поработать в больницу. Кем я мог на тот момент там поработать? Естественно, я стал работать санитаром операционного блока. Получил там опыт какой-то. После этого, когда уже выучился по специальности «лабораторная диагностика», стал работать фельдшером-лаборантом — 6 лет. После ещё два года был медбратом, пока учился в ординатуре. Параллельно работе я всегда учился. После окончания университета стал работать по специальности «анестезиолог-реаниматолог» в Московской городской клинической больнице имени О. М. Филатова.

– Большой опыт и долгий путь в медицину. Наверное, у вас были поставлены чёткие цели. В вашей семье есть врачи?

– Да, у меня жена доктор. Она работает врачом в Москве. Ну и, в принципе, всё. До этого у меня не было родственников-врачей. Так получилось, судьба сложилась, что я стал врачом. Наверное, всё потому, что решил пойти в медицинское училище, а потом профессия меня зацепила, и мне захотелось пойти дальше.

– Если всё пойдёт хорошо, жену будете сюда перевозить? Нам нужны специалисты.

– Время покажет.

– В вашей новой должности вы планируете заниматься решением кадровых вопросов?

– Безусловно, потому что на данный момент здесь есть нехватка специалистов по ряду областей. Нужно в этом разбираться и заниматься этим вопросом вплотную, привлекать специалистов. Со временем разберёмся.

– Кстати, а остаётся ли у вас время на хобби? Есть что-то, чем вы любите заниматься в свободное от работы время?

– Я люблю, как и, к счастью, многие сейчас, поддерживать здоровый образ жизни и заниматься спортом — в зале, бассейне. Помимо этого, я в своё время окончил музыкальную школу, я люблю играть на разных инструментах. Преимущественно на гитаре, играю с 8 лет.

– Спасибо вам большое и удачи на новом месте!