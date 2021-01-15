Записаться на прививку от COVID-19 через «Госуслуги» смогут жители Псковской области

14:44, 15 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через «Госуслуги». Такую возможность планируется обеспечить до конца января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» 15 января. Сейчас решаются технические вопросы.

Глава региона отметил, что в данный момент все желающие сделать прививку от COVID-19, достигшие 18 лет, могут позвонить на телефон единой диспетчерской службы и записаться на вакцинацию. В назначенное время нужно приехать в медицинское учреждение, заполнить анкету. Если у человека нет первичных признаков коронавируса и нет других ограничений, ему делают первую прививку. По истечении 21 дня он будет приглашен по телефону на вторую.

Подробнее об алгоритме вакцинации в Псковской области читайте здесь >>>