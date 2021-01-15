Месхиев: Театр должен работать, даже если в зале один зритель

17:13, 15 января 2021, ПАИ

Театр должен работать, даже если в зале будет сидеть один зритель, уверен художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев. Так в эфире ПАИ-live он прокомментировал решение губернатора Михаила Ведерникова о возобновлении работы театров в регионе.

«Конечно, для нас это (послабления, открытие театра после очередного локдауна) чрезвычайно радостное событие, мы сможем играть. Хотя, конечно, 25 процентов зрителей, которым разрешено находиться в зале, — это трудно и для самих зрителей, и для артистов, конечно же. Когда полный зал, совершенно другое ощущение. Но и эти послабления - уже большое достижение, потому что, честно говоря, артисты растренированы за этот год, то играя, то не играя. Да и зрители, наверное, истосковались и отвыкли от театра. Мы как будто заново открываемся», - поделился Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что после новогодних каникул в театре в надежде на предстоящие послабления уже начались репетиции, прогоны спектаклей. «Мы начали пытаться всё восстановить, возобновить хотя бы часть спектаклей, потому что некоторые из них мы не играли почти год. Учитывая, что мы всю весну и все лето не работали совсем, потом работали кусочек лета и кусочек осени. До конца марта выпустим три премьеры. Мы очень радуемся тому, что репетиции идут не впустую, что не будем играть на пустой зал и не будем делать премьеру для двух-трех человек. Если сейчас разрешено приглашать 25% зрителей, то есть надежда, что к марту будет уже 50%», - добавил Месхиев.