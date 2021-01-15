Ведерников: В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19

15:39, 15 января 2021, ПАИ

В Псковской области нет необходимости ужесточать меры по COVID-19, уверен губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он заявил 15 января на заседании оперштаба, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Ситуация остаётся непростой, но она выравнивается, поэтому можно говорить об эффективности и достаточности действующих ограничений. Необходимости в ужесточении мер нет, при этом и существенное смягчение пока будет преждевременным», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился ещё у 184 жителей Псковской области.