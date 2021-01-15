Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области

15:45, 15 января 2021, ПАИ

В Псковской области хотят разрешить проводить отборочные соревнования. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.

«Со стартом нового спортивного сезона нужно дать возможность проводить отборочные соревнования», - подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что пока что не идет речи о том, чтобы разрешить мероприятия со зрителями.

«Все эти изменения предлагаю отразить в противовирусном указе, - добавил Ведерников. – Действие остальных пунктов продлеваются до 29 января».

Ранее губернатор предложил разрешить работу театрам и филармонии.