Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» прививают псковичей от коронавируса

16:17, 15 января 2021, ПАИ

Псковская область приступила к массовой вакцинации от коронавируса. Как сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба 15 января, в области используют вакцину «Гам-КОВИД-Вак».

Уже поступило 3042 дозы, первым компонентом вакцины привиты 208 человек. 7300 доз планируется поставить до конца января, ещё 10 200 доз - в начале февраля.

Прививочные пункты развернуты в 8 прививочных организациях на базе городских поликлиник Пскова и Великих Лук, поликлиник районных и межрайонных больниц.

«До конца месяца во всех медорганизациях, где оказывается первичная помощь, планируем развернуть пункты вакцинации. Доставка граждан, проживающих в отдаленных местностях, до пунктов вакцинации будет осуществляться автомобильным транспортом территориальных медицинских организаций, организаций социального обслуживания и образовательных организаций», - уточнила Гаращенко.