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Культура

Постоянный бэби-театр может появиться в Пскове

Постоянный бэби-театр может появиться в Пскове. Об этом заявил художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев в эфире ПАИ-live 15 января.

Он уверен, что федерализация театра приведёт к его серьезному развитию. «Надеюсь, что за 2021 год сделаем какие-то серьезные шаги вперед», - отметил Дмитрий Месхиев. Он уточнил, что хочет сделать отдельно бэби-театр — театр для самых маленьких, со своим постоянным репертуаром, показами в течение нескольких дней в неделю, по два спектакля в день. «Я просто знаю, что наши бэби-спектакли пользуются популярностью как у родителей, так и у детей. Поэтому я хочу сделать детский театр. Это будет первый такой, наверное, постоянный театр в стране», - заметил худрук.

По его словам, есть огромное количество всяких идей и программ. Планируется возобновить работу киноклуба, клуба путешественников «Тропы», культурологическую программу «Ветка», а также устраивать мини-фестивали внутри театра. Дмитрий Месхиев уточнил, что есть задумка провести такой мини-фестиваль в честь 50-летия с момента выхода на экраны фильма «Андрей Рублев», который снимали в Пскове. «Я надеюсь, что мы найдём для этого какое-то незначительное финансирование и привезем картину, искусствоведов, артистов», - отметил худрук псковского театра.

«Я хочу сделать так, чтобы Псковский театр драмы стал культурной точкой притяжения жителей региона», - заключил он.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название «Народный дом им. А. С. Пушкина».

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