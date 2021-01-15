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Культура

Какие спектакли покажут в январе в Псковском академическом театре драмы

Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 15 января рассказал, какие спектакли планируется показать зрителю в январе 2021 года.

«Мы будем стараться показывать спектакли нашего репертуара, - отметил Месхиев. – Начнем с большой сцены».

Спикер напомнил, что был возобновлен показ спектакля «Каштанка» Юлии Пересильд.

«Мы очень давно его не играли, ввели туда других артистов», - добавил Дмитрий Месхиев.

Театр начнет с комедии «Очень громкая премьера». После чего на малой сцене будут сделаны несколько показов моноспектаклей. Также в планах у театра начать показывать классику – «Ионыча», «Метель» и так далее.

«Нам нужно 2-3 дня для того, чтобы показать спектакль из репертуара. Нужно, чтобы его все вспомнили, его восстановить, чтобы все правильно зажглось, артисты в правильные стороны пошли», - добавил Месхиев.

По словам художественного руководителя театра, перерывы в несколько месяцев очень плохо сказываются на жизни театра в целом и на зрителях.

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