Какие спектакли покажут в январе в Псковском академическом театре драмы

17:35, 15 января 2021, ПАИ

Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live 15 января рассказал, какие спектакли планируется показать зрителю в январе 2021 года.

«Мы будем стараться показывать спектакли нашего репертуара, - отметил Месхиев. – Начнем с большой сцены».

Спикер напомнил, что был возобновлен показ спектакля «Каштанка» Юлии Пересильд.

«Мы очень давно его не играли, ввели туда других артистов», - добавил Дмитрий Месхиев.

Театр начнет с комедии «Очень громкая премьера». После чего на малой сцене будут сделаны несколько показов моноспектаклей. Также в планах у театра начать показывать классику – «Ионыча», «Метель» и так далее.

«Нам нужно 2-3 дня для того, чтобы показать спектакль из репертуара. Нужно, чтобы его все вспомнили, его восстановить, чтобы все правильно зажглось, артисты в правильные стороны пошли», - добавил Месхиев.

По словам художественного руководителя театра, перерывы в несколько месяцев очень плохо сказываются на жизни театра в целом и на зрителях.