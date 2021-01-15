В новогодние праздники по стране путешествовали около 10 миллионов человек

18:04, 15 января 2021, ПАИ

Около 10 миллионов человек предпочли путешествовать по стране в период новогодних и рождественских праздников, пишет сайт Правительства РФ. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники – вот наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он привёл данные о том, что загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70–90%. Между тем ограничительные меры, введённые в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%. Так, в Москве загрузка отелей не превысила 30%, в Санкт-Петербурге – 20% (в прошлом году – 95% и 78% соответственно).

Во многих регионах праздничные мероприятия проходили в онлайн-формате, туристы виртуально путешествовали и принимали участие в событиях, не выходя из дома. В Санкт-Петербурге, к примеру, 7 января впервые в дистанционном режиме прошёл международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда», который посмотрели зрители из 140 стран.