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Общество

В Псковской области идёт организация купелей

МЧС просит использовать только указанные объекты. Фото Владимира Юрченко/belpressa

 

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области началась подготовка купелей, сообщает главное управление МЧС Росии по Псковской области. По состоянию на 15 января органами местного самоуправления на территории области определены места для проведения крещенских купаний:

1. Гдов, река Гдовка, адрес: г. Гдов, ул. 1-я Слободская.

2. Гдовский район, Юшкинская волость, дер. Ветвеник, оз. Чудское.

3. Гдовский район, Спицинская волость, адрес: д. Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство»).

4. Псков, р. Великая, адрес: у Мирожского монастыря.

5. Псковский район, Тямшанская волость, адрес: д. Бабаево (карьер Выбуты).

6. Великие Луки, река Ловать, адрес: г. Великие Луки, Краснофлотская наб., лодочная станция МУП «ГПКИО» г. Великие Луки.

7. Опочецкий район, Варыгинская волость, ДК «Родничок» (купель).

8. Себежский район, г. Себеж, адрес: ул. Замковая, д. 13 (купель).

9. Псковский район, д. Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь (купель).

Главным управлением МЧС России по Псковской области, в том числе инспекторским составом Центра ГИМС, специалистами аварийно-спасательной службы, проводятся мероприятия по подготовке к обеспечению безопасности при проведении крещенских купаний.  

Уважаемые граждане! Просим вас планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты, соблюдать необходимые санитарно-эпидемические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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