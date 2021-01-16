Губернатор о ситуации с коронавирусом в Псковской области: Расслабляться пока не стоит

20:31, 16 января 2021, ПАИ

«Расслабляться не стоит», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников эпидситуацию в регионе в видеообращении на своей странице в Instagram.

Он отметил, что динамика распространения коронавируса пошла на спад, если сравнивать со второй половиной декабря, когда ежесуточно добавлялось свыше 400 новых случаев.

«Своевременный комплекс ограничительных мер и ваше разумное и внимательное отношение ко всем требованиям и рекомендациям сделали своё дело – возможного негативного сценария нам вместе удалось избежать», - обратился Михаил Ведерников к подписчикам.

Тем не менее, по его словам, опасения по поводу всплеска заболеваемости после новогодних праздников пока остаются. По этой причине на последнем оперштабе было принято решение, что большинство ограничительных мер будут продлены до 29 января.

«Исключения касаются работы учреждений культуры и организации спортивных соревнований», - напомнил губернатор.