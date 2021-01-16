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Общество

Михаил Ведерников будет следить за конкурсом 60 FPS Pskov

Губернатор Михаил Ведерников будет следить за конкурсом 60 FPS Pskov, заявил он в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что это первое мероприятие молодёжного «Лофта». «Инвесторы объявили о старте видеоконкурса «60 кадров в секунду». От участников требуется прислать организаторам ролик о жизни нашего региона, который будет посвящён культуре, истории и достопримечательностям Псковской области», – уточнил глава региона.

Победитель получит 100 тыс. рублей, но инвесторы оставляют за собой право отметить другие работы.

«Я уже говорил, что привлечение внимания к жизни в малых населённых пунктах – это крайне важная социальная задача в контексте всей страны и собенно нашей области. Поэтому с удовольствием ознакомлюсь с работами финалистов», – добавил Михаил Ведерников.

Все, кто захотят принять участие в конкурсе, необходимые ссылки смогут найти в соцсетях «Лофта».

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