0
22:14
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
21:41
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
21:17
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
21:03
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
20:34
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
20:28
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
19:51
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с приближающимся православным праздником Крещения и призвал быть осторожнее во время купаний.

«На последнем заседании оперштаба мы приняли решение, что не будем дополнительно ограничивать привычные мероприятия. Купания на Крещение – это многовековая русская традиция, и у нас есть возможность провести её в соответствии со всеми требованиями безопасности», – отметил глава региона в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

При этом он обратил внимание, что синоптики прогнозируют дальнейшее снижение среднесуточной температуры. «Будьте осторожнее, если примете решение окунуться на открытом воздухе. Почитайте накануне рекомендации врачей, благо информации на эту тему достаточно. Желаю всем крепкого здоровья и счастья! Берегите себя!» – обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы уборкой снега и льда на улицах Пскова
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Видеообращения губернатора к жителям Псковской области
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний Михаил Ведерников будет следить за конкурсом 60 FPS Pskov Псковская область закупит генераторы для социально важных объектов В псковских учреждениях здравоохранения проходят внеплановые проверки Михаил Ведерников пожелал жителям региона крепкого здоровья и сил в 2021 году Губернатор – о ситуации с коронавирусом в Псковской области: Расслабляться пока не стоит Губернатор Псковской области записал юбилейное видеообращение к жителям региона Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством Не поддаваться соблазнам в новогодние праздники призвал жителей Псковской области губернатор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января 2021
Возбуждено уголовное дело по поводу убийства главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
16 января 2021
Псковский драмтеатр поздравляет с днём рождения актрису Валентину Банакову
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
16 января 2021
Доктор Мясников считает проблему ожирения россиян опаснее эпидемии коронавируса
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
16 января 2021
Михаил Ведерников записал первое в 2021 году видеообращение к жителям Псковской области
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
16 января 2021
Михаил Ведерников поздравил 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк с юбилеем
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
16 января 2021
В деревне Верхний Мост сгорела баня, жертв нет
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией
16 января 2021
В России возобновляется авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией

Идет загрузка...