Михаил Ведерников призвал псковичей быть осторожнее во время крещенских купаний

20:34, 16 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с приближающимся православным праздником Крещения и призвал быть осторожнее во время купаний.

«На последнем заседании оперштаба мы приняли решение, что не будем дополнительно ограничивать привычные мероприятия. Купания на Крещение – это многовековая русская традиция, и у нас есть возможность провести её в соответствии со всеми требованиями безопасности», – отметил глава региона в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

При этом он обратил внимание, что синоптики прогнозируют дальнейшее снижение среднесуточной температуры. «Будьте осторожнее, если примете решение окунуться на открытом воздухе. Почитайте накануне рекомендации врачей, благо информации на эту тему достаточно. Желаю всем крепкого здоровья и счастья! Берегите себя!» – обратился Михаил Ведерников к жителям региона.