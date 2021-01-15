Псковский следственный комитет отметил 10-летний юбилей

20:59, 15 января 2021, ПАИ

Сегодня, 15 января, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области под председательством генерал-майора юстиции Крупени Петра Николаевича состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 10-летию образования Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В качестве почётного гостя на мероприятии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, который поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления со знаменательной датой в истории ведомства.

Отмечая важность работы псковских следователей в борьбе с преступностью, глава региона отдельно поблагодарил их за работу в рамках проекта «Без срока давности» о преступлениях, совершённых нацистами в годы Великой Отечественной войны. Слова признательности были сказаны ветеранам ведомства, которые передают бесценный опыт молодым сотрудникам. В завершение своего выступления Михаил Юрьевич поздравил представителей регионального управления от имени всех жителей региона, поблагодарил за профессионализм, принципиальность, трудолюбие, честность и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе.

В свою очередь руководитель управления Пётр Крупеня поблагодарил губернатора и региональную администрацию за активную совместную работу по различным направлениям деятельности и вручил Михаилу Ведерникову медаль «За содействие». Этой медали Михаил Юрьевич был удостоен за содействие в решении задач, возложенных на следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, в частности за активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.

Также Пётр Крупеня передал памятные награды в честь 10-летия ведомства ряду сотрудников регионального управления. Михаил Ведерников вручил представителям управления почётные грамоты губернатора, а также благодарственные письма администрации Псковской области.

В завершение мероприятия следователей поздравил самый юный гость – Никита из города Опочки. Все годы функционирования ведомства его мама работает ведущим специалистом (делопроизводителем) в территориальном следственном отделе, поэтому о работе следователей мальчик знает не понаслышке. В преддверии юбилея он смастерил подарок в технике квиллинга, который пожелал передать псковским следователям. Руководитель управления с особой теплотой воспринял такую детскую инициативу и пригласил Никиту на торжественное мероприятие, где тот передал следователям своим творческий подарок, а заодно рассказал сочинённое им стихотворение о следственной работе.

Символично, что буквально недавно Никите исполнилось 10 лет и сегодня он поздравляет всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в лице псковских следователей с 10-летним юбилеем ведомства.