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Общество

Священник рассказал, надо ли окунаться в прорубь в Крещение

Фото: ПАИ.

Купаться в Крещение в иордани необязательно, рассказал насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

«Кто хочет – купается, кто хочет – нет. Это просто традиция. Крещение Господне – это вообще не про купель и не про магическую воду, это про Творца Вселенной, про Иисуса Христа», – подчеркнул собеседник Псковского агентства информации.

Отец Анастасий рассказал, что люди купаются в купели на Крещение по традиции, ради воспоминания о Крещении Христа, который воплотился и восстановил связь человека и Бога, разрушенную ещё при Адаме и Еве.

«Но самое главное, что нужно сделать в этот праздник, – это вспомнить о том, что ты христианин, вспомнить, что с Богом тоже можно и нужно общаться, вспомнить, что сам Творец Вселенной тебя зовет быть ему сыном, братом, другом, вступить с ним в общение и соединиться с ним через крещение, исповедь, причастие, и всё это происходит в храме, а не в купели. Если ты, конечно, пришёл в храм, помолился, исповедался, причастился и хочешь соблюсти народную традицию – так уж и быть, окунайся. А в том, чтобы прийти и с диким криком туда плюхнуться, побравировать перед друзьями, никакого смысла нет», – подытожил отец Анастасий.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.

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