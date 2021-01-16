Губернатор напомнил об итогах заседания псковского оперштаба по противодействию коронавирусу

13:50, 16 января 2021, ПАИ

​

Члены оперштаба по противодействию коронавирусу обсудили эпидобстановку и уточнили действующий пакет мер ограничений. Об итогах встречи, которая состоялась 15 января, рассказал на своей странице в Instagram Михаил Ведерников.

Губернатор заявил, что в сравнении со второй половиной декабря динамика распространения заболевания пошла на спад. Это говорит об эффективности и достаточности действующих ограничений.

«Тем не менее, расслабляться рано – ещё нужно увидеть последствия новогодних праздников и первой рабочей недели. Скорректировали только те меры, которые были приняты с учётом прогнозируемого потока туристов в праздничные дни», - отметил глава региона и перечислил измененные правила.

Так, филармония, театры и иные концертные залы (за исключением находящихся в общепите) возвращаются к работе – с 25%-ой загрузкой и при соблюдении всех требований безопасности.

Без зрителей разрешено проведение отборочных спортивных соревнований по согласованию с Роспотребнадзором;

Кроме того, разрешена работа ледовых катков при соблюдении ряда противовирусных требований.

После консультаций с Роспотребнадзором снято ограничение на количество участников экскурсионных групп вне помещений.

Традиционные купания на Крещение пройдут в привычном формате, безопасность будет обеспечена МЧС и экстренными службами.

Действие остальных ограничительных мер противовирусного указа продлено до 29 января.

Ранее ПАИ проводило прямую трансляцию с заседания оперштаба.