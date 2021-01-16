Стало известно, можно ли набирать крещенскую воду из-под крана

14:58, 16 января 2021, ПАИ

Насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий объяснил псковичам, почему крещенскую воду стоит набирать в храме, в эфире ПАИ-live 16 января.

Священник подтвердил, что в богослужебных текстах есть слова о том, что во всей Вселенной вода освящается, однако речь идёт о единовременном действии благодати Божией.

«Господь освящает само это вещество во всей Вселенной. Если же мы имеем в виду крещенскую воду, которая потом долго хранится, содержит в себе эту Божественную силу, благодать, то надо не под краном её набирать, а приходить в храм и набирать ту воду, которая освящена великим чином освящения воды. Собственно, среди моих знакомых нет таких людей, которые набирают себе крещенскую воду из-под крана», – поделился отец Анастасий.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.