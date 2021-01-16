Как правильно окунаться в иордань в Крещение, рассказали псковичам

15:15, 16 января 2021, ПАИ

Нет церковных правил, которые регулируют, как нужно окунаться в иордани, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Собеседник Псковского агентства информации отметил важное значение молитвенного настроя.

«Вот если ты с молитвенным настроением заходишь, то хорошо, это будет благочестивое исполнение этой традиции. Каких-то обязательств церковь не налагает. Но если ты человек верующий, крещёный, то без всяких напоминаний надо понимать, что надо быть в этот день в храме, помолиться и причаститься», – поделился отец Анастасий.

Окунуться можно и в рубашке, и в купальнике.

«Некоторые благочестивые люди берут белые рубашки. Конечно, в такие морозы в белой рубашке, которая тебя облепит и потом будет тебя морозить, немножко тяжело. Не вижу ничего неблагочестивого, если люди купаются в аккуратных купальниках», – отметил священник.

Погружаться под воду желательно с головой, при этом надо три раза перекреститься.

«Перекрестился – окунулся, перекрестился – окунулся, перекрестился – окунулся. «Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Вот такая традиция, как мы делаем при крещении: как священник, когда крестит ребёнка, трижды его окунает с этой крещальной формулой, так же можно помолиться и во время окунания в иордань», – подытожил отец Анастасий.

Полное интервью с иеромонахом Анастасией читайте здесь.