Стало известно, избавляет ли окунание в купель от коронавируса

15:36, 16 января 2021, ПАИ

Купание в иордани от коронавируса не исцеляет, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Священник объяснил, что благодать Божья, таинство церкви помогают душе и частично влияют на тело, но не гарантируют исцеления от всех болезней, и в том числе от коронавируса.

«Это никакая не дезинфекция. Бог, конечно, совершает чудеса и часто это делает, особенно по молитве людей, когда они его просят и тем более если они угождают Богу и стараются жить по заповедям. Но брать Бога за грудки и требовать, трясти его: «Сотвори со мной обязательно чудо, исцели меня после того, как я два раза окунусь», – конечно, невозможно. Нет, купание в иордани от коронавируса не исцеляет, защищаться надо теми способами, которые рекомендуют врачи», – прокомментировал отец Анастасий.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.