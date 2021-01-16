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Общество

Стало известно, избавляет ли окунание в купель от коронавируса

Фото: ПАИ.

Купание в иордани от коронавируса не исцеляет, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Священник объяснил, что благодать Божья, таинство церкви помогают душе и частично влияют на тело, но не гарантируют исцеления от всех болезней, и в том числе от коронавируса.

«Это никакая не дезинфекция. Бог, конечно, совершает чудеса и часто это делает, особенно по молитве людей, когда они его просят и тем более если они угождают Богу и стараются жить по заповедям. Но брать Бога за грудки и требовать, трясти его: «Сотвори со мной обязательно чудо, исцели меня после того, как я два раза окунусь», – конечно, невозможно. Нет, купание в иордани от коронавируса не исцеляет, защищаться надо теми способами, которые рекомендуют врачи», – прокомментировал отец Анастасий.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.

 

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