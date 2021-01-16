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Общество

Срок действия святой воды раскрыл псковский священник

Фото: ПАИ.

Храниться она может годами, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Собеседник Псковского агентства информации заметил, что есть случаи, когда святая вода сохраняла свои свойства десятилетиями. Однако обычно её обновляют ежегодно, так как раз в год совершается чин великого освящения воды.

«По поводу того, портится она или не портится: некоторые люди ставят её на подоконник, на солнце, и, бывает, она зацветает. Если хранить в тёмном помещении, обычно хранится долго. В храмах вода набирается раз в год, в течение года мы ею пользуемся и только через год обновляем или даже старую дольше используем – по-всякому бывает», – подытожил священник.

Отец Анастасий подчеркнул, что воспринимать святую воду как магическое вещество неверно.

«Магического сознание чем отличается от зрелого религиозного сознания? Ты хочешь сделать какую-то манипуляцию, часто не трудозатратную: заклинание прочитал, магическое вещество выпил, раз – и готово!» – ответил он и заметил, что это не работает.

«Есть мудрая фраза: Бог нас без нас не спасает. Он, конечно, помогает, но надо и свои усилия прикладывать, чтоб Божья помощь к чему-то прикладывалась», – рассказал священник.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.

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