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Общество

О главном в день Крещения Господня рассказали псковичам

Фото: ПАИ.

Самое главное в день Крещения – помнить, что Господь пришёл к Иоанну Предтече, крестился в водах Иордана, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Священник отметил, что этот праздник ещё называется Богоявлением.

«В это время явился Бог Сын, Христос, спустился на него Дух Святой в виде голубя, и был голос Отца с небес: «Это сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение», – и так человечеству были явлены все три лица Святой Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти два знаменательных события надо помнить, когда мы отмечаем этот праздник», – поделился отец Анастасий.

Главное в этот день – прийти в храм, исповедаться и причаститься.

«Тогда можно считать, что ты к этому празднику приобщился и в полной мере испытал его радость», – резюмировал священник.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.

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