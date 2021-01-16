О главном в день Крещения Господня рассказали псковичам

16:17, 16 января 2021, ПАИ

Самое главное в день Крещения – помнить, что Господь пришёл к Иоанну Предтече, крестился в водах Иордана, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Священник отметил, что этот праздник ещё называется Богоявлением.

«В это время явился Бог Сын, Христос, спустился на него Дух Святой в виде голубя, и был голос Отца с небес: «Это сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение», – и так человечеству были явлены все три лица Святой Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти два знаменательных события надо помнить, когда мы отмечаем этот праздник», – поделился отец Анастасий.

Главное в этот день – прийти в храм, исповедаться и причаститься.

«Тогда можно считать, что ты к этому празднику приобщился и в полной мере испытал его радость», – резюмировал священник.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.