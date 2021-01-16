Губернатор выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Ивановой

18:48, 16 января 2021, ПАИ

15 января ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Галина Александровна Иванова.

«Весь её трудовой путь был посвящён культурной сфере Псковской области. Она получила широкую известность, признание и уважение за вклад в развитие наших творческих коллективов, работу в отделении Всероссийского музыкального общества, активное участие в организации фестивалей имени М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Б. С. Трояновского и многих других. Но больше всего её запомнят как художественного руководителя и директора Псковской областной филармонии, под чьим руководством учреждение стало одной из ключевых культурных площадок для всех жителей области. Галина Александровна была открытым и чутким человеком, талантливым организатором, всей душой радела за развитие и родной Псковской земли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!» – написал глава региона в своём Instagram-аккаунте.

Прощание с Галиной Александровной Ивановой состоится 18 января в 11:30 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу (г. Псков, ул. К. Маркса, 36).