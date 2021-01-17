Ираида Сивачева: Тесты на антитела к COVID-19 — это важный и нужный дар для жителей Псковской области

12:35, 17 января 2021, ПАИ

«Это важный и нужный дар для жителей Псковской области», – прокомментировала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачева передачу Псковской епархией экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19 для социальных и медицинских учреждений Псковской области.

«Для нашей системы здравоохранения это не капля в море», – подчеркнула она в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Она отметила, что тестирование ПЦР делается 2,5 тыс. раз в неделю стандартными трудоёмкими тестами. «А это быстро позволяет нам ориентироваться, и 15 тысяч тестов – очень значительное подспорье для всех учреждений здравоохранения. Поэтому мы очень благодарны монастырю: одна коробочка с 25 тестами стоит больше 30 тысяч рублей на российском рынке», – заметила Ираида Сивачева. По её словам, чтобы протестировать 90 человек, нужно потратить около 100 тысяч рублей.

Врач рассказала, что тесты определяют антитела острого процесса (класса М) и если человек переболел или находится на стадии выздоровления (класса G). «Мы будем раздавать эти тесты во всех учреждениях, которые оказывают экстренную медицинскую помощь, чтобы быстро сориентироваться в ситуации. Тест очень быстрый», – добавила она.

Напомним, 17 января митрополит Псковский и Порховский Тихон передал сотрудникам администрации региона 15 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19.