Губернатор поздравил великолучан с 78-й годовщиной освобождения города

14:05, 17 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 78-й годовщиной со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава региона отметил, что с момента основания Великие Луки стали хранителями рубежей русских земель, а великолучане, совершавшие ратные подвиги, всегда демонстрировали несгибаемую волю, храбрость и мужество. Это подтвердилось и в годы Великой Отечественной войны.

В приветственном адресе Михаил Ведерников напомнил, что защитники Великих Лук 33 дня отчаянно сопротивлялись, решив не отдавать город без боя. И даже после захвата города врагом боевой дух великолучан было не сломить. В годы оккупации местные жители продолжали борьбу как подпольщики и партизаны, уничтожали поезда и линии связи, взрывали железные дороги и мосты. Город был освобождён лишь в 1943 году в ходе Великолукской наступательной операции.

«Превращённый в пустырь и практически стёртый с лица земли, он был заново отстроен и восстановлен силами жителей, став ещё более красивым и великим», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах.

Губернатор также напомнил о храбрости 15-летнего Васи Зверева, который бесстрашно сражался и погиб в боях за родной город, о подвиге лётчика Александра Попова, направившего подбитый недалеко от Великих Лук самолёт во вражеские танки, о самоотверженности начальника отдела милиции Михаила Русакова, отражавшего нападение фашистов на город и погибшего в бою, о подпольной борьбе и отданных жизнях работников типографии и о многих других подвигах.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы сохранить эту историческую память, рассказать подрастающему поколению о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью», — заявил Михаил Ведерников. Особые слова признательности он адресовал ветеранам и поблагодарил их за мужество, храбрость, ратные и трудовые подвиги.

Напомним, 17 января в Великих Луках участники юнармейского поста № 1 заступили в почётный караул у Вечного огня и памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова. Участники церемонии почтили память павших земляков минутой молчания и возложением цветов.

Наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1943 года и продлилась почти два месяца. Её называют малой Сталинградской битвой. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили своё значение Демянский и Ржевско-вяземский выступы.

Бои за Великие Луки носили ожесточённый характер. Утром 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. 17 января 1943 года после тяжёлых боёв остатки семитысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.