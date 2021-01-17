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Общество

99 псковских малышей получили сертификаты «Подарок новорождённому» с начала года

С начала 2021 года 99 семей в Псковской области получили сертификаты в рамках реализации программы «Подарок новорождённому». Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что с 2019 года каждый ребёнок, родившийся в регионе, получает сертификат на сумму 5 тыс. рублей, который можно использовать для покупки детских товаров. Всего в 2020 году подарки получили 5 194 новорождённых, в 2019-м – 4 346. Губернатор пожелал всем малышам и их родителям счастливой и благополучной жизни в Псковской области.

«Список магазинов-партнёров постоянно расширяется – за двп года он увеличился в два раза. Благодарю всех, кто поддерживает акцию», – добавил Михаил Ведерников. Ознакомиться с полным списком можно на сайтах областных комитетов по социальной защите и здравоохранению. 

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