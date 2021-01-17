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Общество

1,2 млн рублей собрали в Псковской области в рамках акции «Спасибо медикам»

1,2 млн рублей собрано в Псковской области в рамках акции «Спасибо медикам» в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём аккаунте в Instagram.

Всего в акции приняли участие почти 1 000 человек и 20 региональных компаний. Собранные средства были направлены в Фонд развития «Святой равноапостольной княгини Ольги» на покупку путёвок для отдыха и реабилитации медицинских работников. Уже приобретено 96 сертификатов на десятидневную оздоровительную программу в санаториях «Хилово», «Голубые озёра» и «Черёха».

«Акция в очередной раз доказала, что жители нашей области всегда готовы поддержать друг друга, даже в самых непростых обстоятельствах. Благодарю всех, кто принимал участие!» – обратился Михаил Ведерников к подписчикам.

Благотворительный проект #СпасибоМедикам Псковской области, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией региона, стартовал 11 июня. За это время состоялись два концерта: 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» с участием известных псковских музыкантов и 29 августа в БКЗ филармонии с участием петербургской группы «Евгения Зима Band» и джазового дуэта Аркадия Галковского и Екатерины Андреевой.

На сайте Театрально-концертной дирекции проходил сбор средств в поддержку медиков Псковской области.

Благотворительная акция завершилась спектаклем «Отелло», на который пригласили сотрудников Псковского COVID-центра. 

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