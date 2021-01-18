Почти 234 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

08:22, 18 января 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 717 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 233 853. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 27 605 случаев заражения коронавирусом, 14 944 пациента выздоровели, 111 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.