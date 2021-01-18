По факту жестокого обращения с собакой в Палкино полиция проводит проверку

09:45, 18 января 2021, ПАИ

В Палкино сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с собакой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицией проводится проверка по фактам, изображенным на видео. Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего елку и ударившего собаку. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Накануне в соцсетях появилось видео с участием двоих мужчин. Один из них в нетрезвом состоянии избил собаку ногами. Далее мужчина залез на ель, поломал ветки и сорвал украшение.