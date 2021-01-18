Ещё 72 человека заболели COVID-19 в Пскове

10:50, 18 января 2021, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболели 10 097 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 72, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (5 144 случая), на третьем – Псковский район (2 352 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 27 605 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 944 пациента, умерло 111 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.