Псков в морозы

12:56, 18 января 2021, ПАИ

Жизнь Пскова в двадцатиградусные морозы — смотрите в фоторепортаже Псковского агентства информации.



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко



Фото: Анастасия Сидоренко











































Отметим, что в январе в Псковской области устойчивая волнообразная погода. После небольшой минусовой температуры в Псковскую область пришли сильные морозы — температура опускалась до -33 градусов.

В настоящий момент в регионе ещё холодно. Так, в ночь с 18 на 19 января в Псковской области температура опустится до -13 градусов.

Затем начнётся тёплый период. С 21 по 24 января ожидаются смешанные температуры от -3 до +2. Пик потепления прогнозируется 23 и 24 января, а уже 25 января все, кто успеет соскучиться по морозам, снова будут им радоваться.