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Общество

Псков в морозы

Жизнь Пскова в двадцатиградусные морозы — смотрите в фоторепортаже Псковского агентства информации.

  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко
  • Псков в морозы
    Фото: Анастасия Сидоренко

Отметим, что в январе в Псковской области устойчивая волнообразная погода. После небольшой минусовой температуры в Псковскую область пришли сильные морозы — температура опускалась до -33 градусов.

В настоящий момент в регионе ещё холодно. Так, в ночь с 18 на 19 января в Псковской области температура опустится до -13 градусов.

Затем начнётся тёплый период. С 21 по 24 января ожидаются смешанные температуры от -3 до +2. Пик потепления прогнозируется 23 и 24 января, а уже 25 января все, кто успеет соскучиться по морозам, снова будут им радоваться.

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