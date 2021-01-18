Почему не стоит болеть между двумя уколами прививки от COVID-19, объяснили псковичам

18:10, 18 января 2021, ПАИ

Почему не стоит болеть между двумя уколами прививки от COVID-19, объяснила в эфире ПАИ-live 18 января заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

«Если человек заболеет между двумя уколами, то второй компонент вводиться не будет, и всё предстоит начинать заново», - уточнила специалист.

Полный цикл вакцинации прошли всего порядка 60 жителей региона. Это в основном медработники, которые начали прививаться первыми. «Чтобы от прививки был эффект, необходимо обязательно ввести два компонента», - подчеркнула Рагозина.